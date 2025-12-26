Susto y caos por balacera afuera del Hospital General del IESS de Machala

Momentos de pánico vivieron pacientes, familiares y personal del Hospital General del IESS en Machala, luego de que se registró una balacera en los exteriores del centro de salud, en una vía aledaña, durante un enfrentamiento entre policías y dos presuntos delincuentes.

Según el reporte oficial del coronel Pablo Fajardo, jefe de la Policía de Machala, alrededor de las 11:00 de este vienes 26 de diciembre se inició una persecución policial contra dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. La persecución culminó en las inmediaciones del hospital, donde se produjo un cruce de disparos entre los antisociales y los uniformados.

Durante la contienda, los sospechosos abandonaron la motocicleta y un arma de fuego, y posteriormente huyeron del lugar. Ante esta situación, y por razones de seguridad, los guardias del Hospital del IESS mantuvieron a los usuarios dentro de las instalaciones. En el sitio se registraron escenas de llantos, gritos y momentos de desesperación.

La tensión aumentó cuando dos policías vestidos de civil ingresaron al hospital, lo que generó rumores entre los presentes sobre un supuesto refugio de los delincuentes dentro del centro médico. La llegada de varios patrulleros a los accesos del hospital incrementó la incertidumbre.

No obstante, el coronel Fajardo aclaró la situación y descartó cualquier incidente dentro del hospital, lo que permitió retomar la normalidad en la atención médica. "Aclaro: no hubo tiroteo dentro del Hospital del Seguro; no encontramos a ningún delincuente refugiado ni en los corredores ni en los patios de la institución", reiteró el jefe policial.

