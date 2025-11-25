Un hombre fue asesinado en los exteriores del Hospital Teófilo Dávila de Machala

Jooseph Noboa González, de 26 años, fue baleado alrededor de las 19:30 de este lunes en los exteriores del área de emergencia del hospital Teófilo Dávila, en Machala.

La víctima fue ingresada de inmediato a la casa de salud, pero los médicos confirmaron su muerte pocos minutos después, pues tenía disparos en su cabeza.

Según la Policía, el ataque fue ejecutado por un hombre que bajó de un vehículo y abrió fuego frente a unas veinte personas.

El estruendo de las balas desató el caos algunos corrieron, otros se lanzaron al piso para evitar ser alcanzados por los tiros.

El jefe de operaciones del distrito policial Machala, Rubén Centeno, confirmó que el ataque ocurrió mientras la víctima aguardaba noticias sobre su hermano menor, quien permanece en estado crítico desde la noche del domingo.

Ese día fue herido en la balacera en el malecón de Puerto Bolívar.

La zona fue acordonada y los agentes de Criminalística levantaron al menos siete restos de bala calibre nueve milímetros. En medio del llanto de sus familiares, el cuerpo del hombre fue trasladado al centro forense de Machala, mientras la calma regresaba lentamente entre quienes acudían al hospital.

Durante toda la noche, ocho policías custodiaron las puertas de ingreso y los exteriores del Teófilo Dávila. Hasta el momento, no se han reportado detenidos por este nuevo crimen.