19 dic 2025 , 10:58

Quito: aparatoso asalto a ocupantes de un vehículo en la avenida Gaspar de Villarroel

El delito se llevó a cabo la mañana del viernes 19 de diciembre en el norte de la capital.

   
    El auto en el que se transportaban las víctimas.( Redes sociales )
Redacción
La mañana de este viernes 19 de diciembre, en un video difundido en redes sociales, se puede observar cómo dos delincuentes sustraen un bolso del interior de un vehículo frente del colegio Central Técnico, en la avenida Gaspar de Villarroel, en el norte de Quito.

Según información oficial, los ocupantes del vehículo, momentos antes, habrían realizado el retiro de una fuerte cantidad de dinero, según información de la Policía Nacional, se trataría de más de USD 40 mil de una entidad bancaria, en el lugar los delincuentes habrían realizado varias detonaciones de armas de fuego para amedrentar a las víctimas.

En el video se observa cómo una de las víctimas grita pidiendo ayuda y forcejea con los dos delincuentes, quienes, tras quitarle el bolso, huyen del lugar en dos motocicletas que los esperaban a pocos metros, lo que causo que la circulación vehicular en sector se detenga por varios minutos.

Según información de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), publicada a las 10:30 de este viernes 19 de diciembre, la avenida Gaspar de Villarroel se encuentra cerrada en sentido oeste–este, y un vehículo tipo automóvil se encuentra con evidencia de tener un fuerte choque en la parte delantera derecha.

Robo al estilo sacapintas en la avenida Gaspar de Villarroel, al norte de Quito
Robo al estilo sacapintas en la avenida Gaspar de Villarroel, al norte de Quito ( Ecuavisa )
