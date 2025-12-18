Quito: tiroteo por un asalto en la Av. República de El Salvador quedó registrado en video

La madrugada del martes 16 de diciembre, en el centro norte de Quito, dos hombres armados, que se movilizaban en motocicletas, asaltaron a un ciudadano. En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo los sospechosos llegan en dos motocicletas y, en cuestión de segundos, uno de ellos apunta con un arma de fuego y dispararon a la víctima para despojarla de sus pertenencias, mientras los otros vigilan el entorno para huir rápidamente del lugar. Afortunadamente, las balas no alcanzaron al joven.

Isabel Vinueza, moradora del sector La Carolina, señaló que este tipo de hechos genera temor entre los vecinos, especialmente durante la madrugada, cuando hay poca presencia policial.

En el sector de La República de El Salvador, los moradores aseguran que los asaltos se han vuelto recurrentes y que los delincuentes utilizan motocicletas para cometer los robos. Por esta razón, exigen mayores controles y operativos focalizados, sobre todo en horarios de madrugada.

Paola Burbano, también moradora de La Carolina, indicó que la inseguridad afecta la movilidad y la tranquilidad de quienes viven y trabajan en la zona.

Ante estos hechos, la Policía Nacional informó que los operativos de seguridad han sido reforzados y que se mantienen acciones coordinadas con la Agencia Metropolitana de Tránsito, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.