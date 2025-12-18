Seguridad
18 dic 2025 , 06:10

Quito: tiroteo por un asalto en la Av. República de El Salvador quedó registrado en video

El hecho ocurrió alrededor de las 05:00, del martes 16 de diciembre, en la intersección de las calles Finlandia y Suecia, en la zona financiera de Quito.

   
Fuente:
Televistazo
user placeholder

Redacción y Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

La madrugada del martes 16 de diciembre, en el centro norte de Quito, dos hombres armados, que se movilizaban en motocicletas, asaltaron a un ciudadano. En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo los sospechosos llegan en dos motocicletas y, en cuestión de segundos, uno de ellos apunta con un arma de fuego y dispararon a la víctima para despojarla de sus pertenencias, mientras los otros vigilan el entorno para huir rápidamente del lugar. Afortunadamente, las balas no alcanzaron al joven.

LEA: Norte de Quito: asalto a un vecino, en Los Laureles, quedó registrado en video

Isabel Vinueza, moradora del sector La Carolina, señaló que este tipo de hechos genera temor entre los vecinos, especialmente durante la madrugada, cuando hay poca presencia policial.

En el sector de La República de El Salvador, los moradores aseguran que los asaltos se han vuelto recurrentes y que los delincuentes utilizan motocicletas para cometer los robos. Por esta razón, exigen mayores controles y operativos focalizados, sobre todo en horarios de madrugada.

Paola Burbano, también moradora de La Carolina, indicó que la inseguridad afecta la movilidad y la tranquilidad de quienes viven y trabajan en la zona.

LEA: Quito: delincuentes asaltaron un micromercado con armas de fuego en Calderón

Ante estos hechos, la Policía Nacional informó que los operativos de seguridad han sido reforzados y que se mantienen acciones coordinadas con la Agencia Metropolitana de Tránsito, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.

Otro caso de inseguridad

En otro hecho registrado en el Distrito Eugenio Espejo, un hombre fue detenido por el robo de autopartes. El implicado protagonizó una persecución que se extendió por al menos 10 minutos y terminó en el sector de El Bosque, luego de herir con un disparo a un servidor policial durante su intento de fuga.

LEA: VIDEO | Mujer se salvó de ataque armado en Quito; sicario verificó que no era su víctima

Byron Flores, representante del Distrito Eugenio Espejo, indicó que se continúan ejecutando acciones operativas para enfrentar este tipo de delitos.

Estos casos reflejan la creciente preocupación ciudadana por los delitos cometidos bajo la modalidad de motocicletas, mientras los moradores exigen resultados concretos y mayor presencia policial en sectores estratégicos de Quito.

Temas
inseguridad
Tiroteo
Quito
robo
Policía Nacional
disparos
robo a mano armada
persecución
videos
policía heridos
video
norte de Quito
robo de autopartes
Quito
Noticias
Recomendadas