Hombre trató de secuestrar y extorsionar a una chica con una falsa oferta de trabajo, en Quito

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos que se realizó en Quito, el juez le dio prisión preventiva a Steven C. por presunto secuestro extorsivo a una chica, de 24 años.

En las investigaciones de este caso, la Fiscalía General estableció que la coartada de Steven C. fue una falsa oferta de trabajo. La fiscal a cargo de las investigaciones explicó que la víctima acordó una cita con una persona que, mediante mensajes, se identificó como doctora de un hospital.

Le indicó que requería sus servicios como niñera, pero que previamente debían mantener una entrevista en su consultorio.

La mañana del 11 de diciembre, la joven acudió al lugar indicado acompañada de su padre, quien le facilitó su teléfono celular para que mantuviera contacto con la persona que, supuestamente, le iba a dar el trabajo.

