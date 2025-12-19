Cuatro heridos tras un siniestro de tránsito en las avenidas Edmundo Carvajal y Brasil , en Quito

La madrugada de este viernes 19 de diciembre de 2025 se reportó un siniestro de tránsito en las avenidas Edmundo Carvajal y Brasil, al norte de Quito, informó el Cuerpo de Bomberos (CBQ).

"Dos vehículos colisionaron. Nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria a cuatro personas afectadas. Por favor, conduce con responsabilidad. Respeta los límites de velocidad", informó el CBQ en su cuenta de X.

