Quito
19 dic 2025 , 08:08

Cuatro heridos tras un siniestro de tránsito en las avenidas Edmundo Carvajal y Brasil , en Quito

Dos vehículos colisionaron. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito brindaron atención prehospitalaria a los heridos.

   
    Uno de los bomberos atendió la emergencia en las avenidas Edmundo Carvajal y Brasil, norte de Quito. ( Cortesía del CBQ )
La madrugada de este viernes 19 de diciembre de 2025 se reportó un siniestro de tránsito en las avenidas Edmundo Carvajal y Brasil, al norte de Quito, informó el Cuerpo de Bomberos (CBQ).

"Dos vehículos colisionaron. Nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria a cuatro personas afectadas. Por favor, conduce con responsabilidad. Respeta los límites de velocidad", informó el CBQ en su cuenta de X.

Otro siniestro en esta semana

Quito es una ciudad que se caracteriza por sus altos índices de siniestralidad. Las cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reflejan que 296 choques se han registrado, solo en la avenida Simón Bolívar, entre enero y octubre de este año y 102 volcamientos han ocurrido en Quito durante el mismo periodo.

El último ocurrió la noche del pasado 17 de diciembre. Un tráiler perdió pista, se estrelló contra un cerramiento y un poste. A su paso, impactó a un camión liviano que transitaba por la zona, que quedó completamente destrozado.

Como consecuencia, el cajón del tráiler se desprendió y quedó volcado en medio de la calzada, entre escombros. “Hubo daños a la propiedad pública”, dijo Israel Quintuña, del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).

