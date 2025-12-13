Quito
Un siniestro en la avenida Simón Bolívar dejó dos afectados, en Quito

El incidente ocurrió la mañana de este sádado 13 de diciembre de 2025, a la altura del intercambiador con la Ruta Viva

   
    Los bomberos atendieron la emergencia en la av. Simón Bolívar.( Cortesía del CBQ )
Un siniestro se produjo, la mañana de este sábado 13 de diciciembre de 2025, en la avenida Simón Bolívar, a la altura del intercambiador con la Ruta Viva que conecta a Quito con el valle de Tumbaco.

Los Paramédicos del Cuerpo de Bomberos (CBQ) brindaron atención prehospitalaria a dos personas afectadas. Esta entidad acudió al sitio del siniestro con dos vehículos y ocho efectivos.

La av. Simón Bolívar se encuentra parcialmente habilitada en sentido norte - sur.

Le puede interesar: Quito: las cruces de la muerte enlutan a la avenida Simón Bolívar

Otros siniestros en la semana

La Simón Bolívar es considerada como una de las vás más peligrosas del país por su alta siniestralidad. De hecho, el pasado 10 de diciembre, un camión se volcó en el sector de Monteolivo, y dejó dos personas heridas.

Debido a este siniestro de tránsito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutó un cierre vial en el Redondel del Ciclista.

Más temprano el mismo día, también ocurrió un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar, sector de La Hormigonera, en el oriente de Quito, que dejó dos heridos.

LEA: Un siniestro dejó dos heridos en la avenida Simón Bolívar, en Quito

