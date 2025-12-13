Un siniestro en la avenida Simón Bolívar dejó dos afectados, en Quito

Un siniestro se produjo, la mañana de este sábado 13 de diciciembre de 2025, en la avenida Simón Bolívar, a la altura del intercambiador con la Ruta Viva que conecta a Quito con el valle de Tumbaco.

Los Paramédicos del Cuerpo de Bomberos (CBQ) brindaron atención prehospitalaria a dos personas afectadas. Esta entidad acudió al sitio del siniestro con dos vehículos y ocho efectivos.

La av. Simón Bolívar se encuentra parcialmente habilitada en sentido norte - sur.

