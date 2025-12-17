Tres personas resultaron heridas tras choque en el sur de Quito

Un siniestro de tránsito se produjo, la mañana de este miércoles 17 de diciembre de 2025, en el sector de La Bretania, al sur del Distrito Metropolitano de Quito, en las calles S48B y E1A. La alerta ingresó a las 07:10 de este 17 de diciembre.

Los paramédicos del MSP informaron, de manera preliminar, que tres personas heridas reciben atención prehospitalaria en el lugar. Autoridades de tránsito dieron a conocer que la emergencia se produjo por el choque de dos vehículos livianos. La circulación vehicular en el sector se encuentra parcialmente habilitada.

