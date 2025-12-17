Quito
17 dic 2025 , 08:47

Tres personas resultaron heridas tras choque en el sur de Quito

Ocurrió en el sector de La Bretania, al sur del Distrito Metropolitano, en las calles S48B y E1A

   
  • Tres personas resultaron heridas tras choque en el sur de Quito
    Los bomberos atendieron a los afectados tras el choque, en el sur de Quito. ( Cortesía del CBQ )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Un siniestro de tránsito se produjo, la mañana de este miércoles 17 de diciembre de 2025, en el sector de La Bretania, al sur del Distrito Metropolitano de Quito, en las calles S48B y E1A. La alerta ingresó a las 07:10 de este 17 de diciembre.

Los paramédicos del MSP informaron, de manera preliminar, que tres personas heridas reciben atención prehospitalaria en el lugar. Autoridades de tránsito dieron a conocer que la emergencia se produjo por el choque de dos vehículos livianos. La circulación vehicular en el sector se encuentra parcialmente habilitada.

Le puede interesar: Quito: las cruces de la muerte enlutan a la avenida Simón Bolívar

Otros siniestros

La noche del 14 de diciembre, un siniestro ocurrió en la parroquia de Pifo, en dirección a la vía Papallacta. Siete personas resultaron heridas y fueron trasladadas a casas de salud para su valoración médica.

El 10 de diciembre, se dio otro choque en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de La Hormigonera, en el oriente de Quito, informó el sistema de emergencias ECU 911.

Desde el ECU 911 se despacharon recursos del Cuerpo de Bomberos (CBQ) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), los cuales brindaron la atención necesaria a dos heridos.

Le puede interesar: Un siniestro de tránsito deja dos heridos en la avenida Simón Bolívar

Temas
heridos
choque
siniestro de tránsito
atención prehospitalaria
ECU 911
Cuerpo de Bomberos de Quito
sur de Quito
La Bretania
Noticias
Recomendadas