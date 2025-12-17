Tres personas resultaron heridas tras choque en el sur de Quito

La noche del 14 de diciembre, un siniestro ocurrió en la parroquia de Pifo, en dirección a la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/via-pifo-papallacta target=_blank>vía Papallacta</a>.</b> Siete personas resultaron heridas y fueron trasladadas a casas de salud para su valoración <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/avenida-simon-bolivar target=_blank></a></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/un-siniestro-de-transito-deja-dos-heridos-en-la-avenida-simon-bolivar-DN10486423 target=_blank></a></b>