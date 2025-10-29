Seguridad
La ATM y la ATD apuntan que los documentos de tránsito hallados en Durán, atribuido a ellos, fueron falsificados

El ministro del Interior anunció el hallazgo de 22 mil especies de tránsito. 3 550 de ellos tienen logotipos de ATM y la ATD, pero las agencias señalaron que son falsos.

   
    Foto de parte de los 22 mil documentos hallados en Durán, atribuidos a agencias de tránsito.( Ministerio del Interior )
La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil y la Agencia de Tránsito de Durán (ATD) indicaron que los documentos hallados en un operativo policial, que tenían sus identificaciones, fueron falsificados.

John Reimberg, ministro del Interior, anunció la noche del martes 28 de octubre el hallazgo de 22 mil especies de 27 agencias de tránsito en Durán, lo cual llevó a la detención de tres hombres, presuntamente vinculados al grupo delictivo Chone Killers.

"No nos vamos a detener. La corrupción y los tentáculos de quienes están atrás de las agencias de tránsito ñaño cortados de raíz", dijo la autoridad.

Le puede interesar: Los tentáculos de los Chone Killers en cinco entidades públicas de Guayaquil y Durán

De los 22 mil documentos, 3 550 de ellos eran atribuidos a la ATM y a la ATD, quienes respondieron que no tienen faltantes en sus archivos y que lo incautado no tienen sus estándares de seguridad, por lo que determinaron que el material hallado por la Policía fue falseado.

La ATM recordó que ha presentado denuncias formales ante la Fiscalía del Guayas por el hallazgo de 77 vehículos que portaban stickers falsos, detectados durante constantes operativos de control en la ciudad.

"En estos casos, se verificó que losvehículos constaban en la base nacional de datos de la Agencia Nacional deTránsito (ANT), pero no en los registros de la ATM, lo que evidenció la falsificación", apuntaron.

Lea también: La Policía Nacional asumió las competencias plenas de tránsito de Durán, dejando a la ATD en un segundo plano

Apreciaron que esos hechos demuestran que las alteraciones se habrían producido en la base de datos nacional administrada por la ANT, lo que podría responder a presuntos actos de manipulación y modificación de dicha base.

En tanto, la ATD recordó que está intervenida por la Policía Nacional y que mantienen un estricto control sobre la emisión y entrega de documentos, en coordinación con los organismos competentes, garantizando la trazabilidad y autenticidad de cada especie valorada.

En un boletín de prensa, la Policía Nacional describió que el inmueble intervenido en Durán era un centro de acopio y distribución que sería utilizado para la falsificación de documentos.

Corrupción en agencias de tránsito

Descubrir casos corrupción dentro de las entidades de tránsito no es algo nuevo. En 2019, allanaron las oficinas de la Comisión de Tránsito del Ecuador en Guayaquil y desarticularon una red de tramitadores de licencias de conducir.

En julio de este año, también en el Puerto Principal, hallaron una casa donde se tramitaba matrículas de 20 municipios.

Revise: Exfuncionario de tránsito de Paján, implicado en una red de falsificación de matrículas

La ANT confirmó a Televistazo que no es competencia de ellos el control de estos documentos, que ellos solo emiten un instructivo de cómo deben ser y son los mismos municipios los encargados de regular estos trámites.

