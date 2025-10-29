La ATM y la ATD apuntan que los documentos de tránsito hallados en Durán, atribuido a ellos, fueron falsificados

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil y la Agencia de Tránsito de Durán (ATD) indicaron que <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/decomiso-documentos-transito-duran-BG10349679 target=_blank>los documentos hallados en un operativo policial</a></b>, que tenían sus identificaciones, fueron <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/nexos-chone-killers-instituciones-transito-guayaquil-duran-MD10319243 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/policia-nacional-competencias-plenas-transito-duran-EA10327506 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b>