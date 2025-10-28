Seguridad
La Policía decomisa en Durán más de 22 000 documentos de tránsito de 28 cantones

Entre los indicios hallados, había certificados de revisión técnica vehicular, stickers que validan una matriculación y decenas de sellos.

   
    Según el funcionario, la fuerza pública allanó el domicilio para detener a tres presuntos integrantes de la organización criminal Chonekillers.( Policía Nacional )
El ministro del Interior, John Reimberg, informó este martes 28 de octubre del decomiso, en Durán, de más de 22 000 documentos de tránsito de 28 cantones del país. Entre los indicios hallados, había certificados de revisión técnica vehicular, stickers que validan una matriculación y decenas de sellos.

Según el funcionario, la fuerza pública allanó el domicilio para detener a tres presuntos integrantes de la organización criminal Chonekillers. "Se presumía que se dedicaban al expendio de droga", señaló Reimberg, sin embargo, cuando los agentes ingresaron a la casa encontraron los documentos.

Según los indicios, se realizaban trámites con el supuesto aval de los municipios o agencias de tránsito de Quito, Guayaquil, Durán, Atacames, Palestina, Balzar, Bucay, San Felipe de Oña, Salitre, Naranjal, Playas, Puerto Quito, Vinces, Rumiñahui, Chordeleg, San Vicente, Tosagua, Milagro, Junín, Pedernales, Pucará, Puerto López, Chone, 24 de Mayo, Cayambe, Flavio Alfaro, Latacunga y Manta.

Los uniformados incautaron además cinco celulares, una impresora y una máquina cortadora de papel.

El Gobierno Nacional ha señalado que las organizaciones criminales tienen un interés especial en las agencias u oficinas de tránsito. En julio pasado, la fuerza pública ejecutó intervenciones en las instituciones de tránsito de Durán y Manta.

