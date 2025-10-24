La Policía Nacional asumió las competencias plenas de tránsito de Durán, dejando a la ATD en un segundo plano

La Policía Nacional asumió las competencias del tránsito en el cantón Durán. Esta medida marca un cambio significativo en la gestión de la movilidad en el sector porque, con esta decisión, los agentes civiles de tránsito ya no podrán imponer sanciones ni multas.

Esa facultad ya es exclusiva de la Policía Nacional, que desplegará 285 uniformados en distintos puntos del cantón para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad vial.

La medida llega tres meses después de que la Policía interviniera la Autoridad de Tránsito de Durán, tras denuncias de presunta corrupción. Según el Gobierno, se detectó la operación de bandas criminales dentro de la entidad municipal.

Está en curso una campaña de socialización para informar a la ciudadanía sobre los cambios y evitar confusiones. Una vez concluido este periodo, los agentes policiales comenzarán a aplicar sanciones.

Durante este proceso, los 195 agentes civiles de tránsito serán redistribuidos en puntos estratégicos del cantón, como intersecciones con semáforos dañados, exteriores de centros educativos y zonas de alta congestión vehicular, para facilitar la circulación.

La Policía se encargará del control del tránsito, la revisión técnica vehicular, operativos en la terminal terrestre y la supervisión de rutas y frecuencias del transporte público.

Como parte de las acciones técnicas, la Policía ha realizado un análisis del flujo vehicular mediante drones, optimizando los puntos de control y reforzando la atención en los horarios de mayor circulación.