Tres ataques armados en Machala dejan cinco personas asesinadas y cuatro heridos

Machala v<b>ivió una noche violenta el martes 26 de agosto</b>, con <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/asesinatos-sur-guayaquil-guasmo-isla-trinitaria-HD9335449 target=_blank>tres ataques armados</a></b> ocurridos cerca de las 23:00 que dejaron cinco personas asesinadas y cuatro heridos. El primer hecho violento ocurrió<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/personas-asesinadas-interior-urbanizacion-guayaquil-NB10003871 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/nina-asesinada-taxi-suroeste-guayaquil-BB10001473 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>