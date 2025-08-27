Seguridad
27 ago 2025 , 06:09

Tres ataques armados en Machala dejan cinco personas asesinadas y cuatro heridos

Dos de los tres ataques armados fueron cometidos contra los ocupantes de dos taxis en cuestión de 10 minutos. Entre las víctimas están tres adolescentes.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

Machala vivió una noche violenta el martes 26 de agosto, con tres ataques armados ocurridos cerca de las 23:00 que dejaron cinco personas asesinadas y cuatro heridos.

El primer hecho violento ocurrió en el barrio Dos Bocas en el norte de Machala. Una familia cristiana que viajaba en un taxi fue interceptada y acribillada con fusiles porseis criminales.

El auto terminó detenido a un costado de la vía, dentro quedó una mujer sin vida y a pocos metros del vehículo yacía el cuerpo del conductor que intentó escapar.

Le puede interesar: Doble asesinato en el interior de una urbanización de Chongón, Guayaquil

La tercera víctima fue el copiloto que murió cuando era movilizado en una ambulancia. Tres adolescentes resultaron heridos y sus gritos estremecieron a los vecinos.

"Al parecer ellos venían festejando un cumpleaños y luego sujetos que venían con fusiles los interceptaron, les pusieron el vehículo adelante y les dispararon a diestra y siniestra” dijo un vecino del sector donde ocurrió el ataque armado.

En el parabrisas y en la carrocería del taxi quedaron las huellas de los tiros. Los policías recogieron 40 restos de balas.

Diez minutos más tarde a un kilómetro de distancia, otro taxista fue blanco de un ataque en el barrio Cristo del Consuelo. Dos hombres en moto le dispararon en la calle. El taxi incluso se estrelló contra un poste de luz.

Lea también: Una niña de 11 años fue asesinada mientras viajaba en un taxi con sus padres en Guayaquil

El conductor fue llevado en la parte posterior de una patrulla hasta un hospital, donde falleció. Casi de manera simultánea, y cuatro cuadras más adelante, una pareja que se movilizaba en una motocicleta fue emboscada por sicarios. El hombre murió en el lugar.

La mujer, que recibió balazos en la cabeza y el tórax, fue trasladada a una casa de salud, donde permanece con pronóstico reservado.

Hasta el cierre de esta nota, las víctimas no habían sido identificadas y no se registraban detenidos por la cadena de ataques.

Temas
inseguridad
Crimen Organizado
masacre
ataque armado
asesinadas
El Oro
Machala
Noticias
Recomendadas