30 oct 2025 , 15:21

Sujetos asesinan en Machala al hijo de un líder gremial de El Oro

Dos sujetos que se movilizaban en moto dispararon contra un vehículo en el centro de Machala. Hubo tres víctimas adicionales.

   
    El hecho violento se registró en la calle Colón, entre Sucre y Olmedo, una zona de alta circulación vehicular y comercial.( Cortesía )
Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas durante un ataque armado ocurrido la tarde de este jueves 30 de octubre en el centro de Machala, provincia de El Oro.

Una de las víctimas mortales fue identificada como Jorge Granda, hijo del secretario del Sindicato de Choferes de El Oro. El hecho violento se registró en la calle Colón, entre Sucre y Olmedo, una zona de alta circulación vehicular y comercial.

De acuerdo con información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron el vehículo en el que se trasladaba Granda y dispararon varias veces. El hombre falleció de inmediato.

Agentes de la Dinased y de Criminalística acudieron al sitio para levantar indicios, recoger los cuerpos y trasladar el vehículo a los patios policiales.

Hasta las 15:00, la Policía Nacional no había informado sobre personas detenidas por este caso.

En lo que va de 2025, la provincia de El Oro registra más de 560 homicidios, una cifra superior a los 425 asesinatos cometidos entre enero y octubre de 2024.

