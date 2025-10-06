Seguridad
Tres ataques casi simultáneos sacuden Durán

Las víctimas serían líderes de asociaciones de tricimotos, según información preliminar.

   
    El primer crimen se reportó en la ciudadela Democrática Norte, cerca del Complejo de Puentes de la Unidad Nacional, donde un hombre fue baleado y quedó tendido frente a una vivienda.( Ecuavisa )
Al menos dos hombres fueron asesinados y otro resultó herido en tres ataques armados registrados la noche de este lunes 6 de octubre en Durán. Las víctimas serían líderes de asociaciones de tricimotos, según información preliminar.

El primer crimen se reportó en la ciudadela Democrática Norte, cerca del Complejo de Puentes de la Unidad Nacional, donde un hombre fue baleado y quedó tendido frente a una vivienda. El segundo ataque se produjo en las inmediaciones de una plaza comercial ubicada sobre la carretera Durán–Yaguachi.

Lea también: Un policía fue asesinado en atentado contra Hugo Obando, concejal de Durán

Minutos después, un tercer hecho violento se registró en la tercera etapa de El Recreo, donde otro ciudadano fue baleado.

En redes sociales se difundieron videos que expusieron la consternación de los ciudadanos que fueron testigos de los hechos violentos.

La Policía Nacional, de su lado, investiga si los crímenes guardan relación y si obedecen a una nueva disputa de territorio entre grupos criminales tras la captura, más temprano, de un sujeto identificado por el ministro del Interior, John Reimberg, como financista de la organización criminal Chonekiller.

En lo que va de 2025 se han cometido más de 445 asesinatos en Durán, el segundo cantón más violento de la provincia del Guayas, luego de Guayaquil.

Revise además: Javier Bolaños, director financiero del Municipio de Durán, fue asesinado

