Tres ataques casi simultáneos sacuden Durán

Al menos dos hombres fueron asesinados y otro resultó herido en tres ataques armados registrados la noche de este lunes 6 de octubre en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/tres-presuntos-sicarios-fueron-capturados-en-duran-GH10242271 target=_blank>Durán</a></b>. Las víctimas serían líderes de asociaciones de <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/policia-asesinado-atentado-concejal-duran-EI10188941 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/javier-bolanos-director-financiero-municipio-duran-asesinato-DF10156234 target=_blank></a></b>