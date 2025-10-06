Seguridad
06 oct 2025 , 10:12

Tres presuntos sicarios fueron capturados en Durán

La Policía decomisó armas, droga y vehículos robados durante los operativos en el sector ferroviario.

   
    Detenidos en Durán. ( Archivo )
Redacción
Redacción
La Policía Nacional del cantón Durán capturó a tres presuntos sicarios implicados en al menos dos asesinatos registrados durante el fin de semana en el sector ferroviario. Según las autoridades, los sospechosos estarían involucrados en una serie de crímenes violentos ocurridos en la zona.

Uno de los casos más graves fue el asesinato de tres trabajadores de un taller de soldadura, lugar que presuntamente era objeto de extorsión por parte de los detenidos.

Los agentes realizaron varios allanamientos luego de seguir una línea investigativa basada en el análisis de cámaras de vigilancia. Gracias a esas imágenes, la tarde de ayer se logró ubicar a los sospechosos en la cooperativa Abel Gilbert, en Durán.

Durante los operativos también fueron detenidas otras dos personas que se encontraban en posesión de una tricimoto y una motocicleta reportadas como robadas.

La Policía informó que en el lugar se decomisaron varias planchas de droga, cientos de dosis de marihuana y cocaína, además de una trituradora y tres armas de fuego, entre ellas dos pistolas calibre nueve milímetros y un fusil.

Las investigaciones continúan para determinar la participación de los detenidos en otros hechos violentos registrados en el cantón.

Temas
inseguridad
Asesinatos
Durán
sicarios
detenidos
Ecuador
Noticias
