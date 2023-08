Al día siguiente, 10 de agosto, la clínica reveló que Villavicencio llegó a la casa de salud "en condición crítica fulminante y con daños severos y pese a todos los esfuerzos no se pudo evitar su deceso".

Otro video aficionado muestra en qué condiciones llegó el político. Inconsciente, no lo podían subir a la silla de ruedas, en un momento se les cayó y lo volvieron a subir para ingresarlo a emergencias.

Se ve cómo lo someten y en el piso le dan puntapiés. Él fue llevado a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía pero ahí murió ya que tenía heridas de bala. ¿Por qué se lo llevó allí y no a una casa de salud? Ese fue uno de los cuestionamientos hacia las autoridades.

En este contexto se le consultó quién tomó la decisión de sacar a Villavicencio en un auto que no era blindado.

El mismo Gonzaba explicó por qué Villavicencio no se movilizó en un blindado el día del ataque.

"La decisión fue tomada en ese momento entre el esquema policial y me imagino que él, porque Fernando sí tomaba decisiones de ese tipo. Yo me comuniqué con uno de los miembros diciéndole que estaba muy cerca del lugar, iba a ingresar por la puerta trasera, pero esto ocurrió por la otra puerta, yo me demoré un tiempo en darme la vuelta pero cuando arribé ya estaba todo armado", contó.

En su testimonio, el escolta añadió que hubo mucha confusión durante el atentado. Cuando supo a dónde llevaron a Villavicencio fue en su búsqueda. Lo encontró en la camilla de emergencia. "Todavía estaba vivo pero en ese momento murió, dejó de respirar".