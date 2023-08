Asesinato Fernando Villavicencio: su esposa Verónica Sarauz dice que la seguridad del candidato falló

La viuda de Fernando Villavicencio, Verónica Sarauz, expresó que en el magnicidio del candidato su seguridad falló y agregó que el Gobierno tendrá que darle muchas explicaciones al respecto.

Así lo dijo el viernes 11 de agosto del 2023 en una entrevista radial para el medio colombiano Blu Radio.

"Esta seguridad (la de Fernando Villavicencio) falló el día del atentado. El Gobierno tiene que darme muchas explicaciones", dijo Sarauz.

"No entiendo por qué le suben a la camioneta en la que fue asesinado, no entiendo por qué su seguridad no reacciona y se esconde... Todavía tienen que darme muchísimas explicaciones", sentenció.

Por su parte la Policía Nacional indicó en una rueda de prensa que Villavicencio tenía tres filtros de seguridad.

Sarauz agregó que ella se encontraba en Estados Unidos junto a sus hijos porque no se les brindaba seguridad ante las amenazas que recibía Villavicencio. "La seguridad era solo para el candidato", reclamó.

"Me llevo a mis hijos para tener que retornar con ellos y encontrarnos con el cadáver de su padre", subrayó.

Asimismo aclaró que el audio que circuló en redes sociales y que se atribuyó a su persona es falso. Ahí también se decía que la seguridad falló.

"Esos audios son absolutamente falsos. Jamás llamaría a la guerra civil", dijo.