Le puede interesar: Asesinato Fernando Villavicencio: ¿Andrea González podrá intervenir en el debate presidencial?

En este contexto se le consultó quién tomó la decisión de sacar a Villavicencio en un auto que no era blindado.

"La decisión fue tomada en ese momento entre el esquema policial y me imagino que él porque Fernando sí tomaba decisiones de ese tipo. Yo me comuniqué con uno de los miembros diciéndole que estaba muy cerca del lugar, iba a ingresar por la puerta trasera, pero esto ocurrió por la otra puerta, yo me demoré un tiempo en darme la vuelta pero cuando arribé ya estaba todo armado", contó.

En su testimonio, el escolta añadió que hubo mucha confusión durante el atentado. Cuando supo a dónde llevaron a Villavicencio fue en su búsqueda. Lo encontró en la camilla de emergencia. "Todavía estaba vivo pero en ese momento murió, dejó de respirar".

Gonzaga además dijo que la policía ecuatoriana, del servicio urbano, no está capacitada para dar protección a personas. Asimismo aseguró que la camioneta asignada no tenía luces de emergencia ni sirena y esos implementos los dio él. Incluso afirma que las balas de los policías que escoltaban a Villavicencio eran de él.

El experto en seguridad sentenció que "lo que pasó sí se pudo evitar".