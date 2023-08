Asesinato Fernando Villavicencio: ¿Andrea González podrá intervenir en el debate presidencial?

Además, de ganar el aspirante a Carondelet asesinado, el pasado 9 de agosto, ¿González podría tomar su lugar en la Presidencia ? Si esto no es posible, ¿la activista podría asumir la candidatura presidencial ?

Lo único que se conoce es que, el el pasado 11 de agosto, Construye envió una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE). En la misiva le hicieron varias consultas sobre si era posible que no pusiera un reemplazo de Villavicencio Valencia y que González Nader corriera sola en los comicios anticipados.

Estamos a la espera de que el @cnegobec nos responda las inquietudes que enviamos ayer. No estamos en la agenda de hoy y nos preocupa que la falta de voluntad del CNE en este proceso ponga en riesgo la democracia y la paz del Ecuador. Estamos atentos @cnegobec

Hasta la actualidad, el organismo aún no emite la respuesta. A las 14:25 de hoy, lo único que se indicó desde esa entidad es que "en cuanto tengamos algún pronunciamiento oficial les haremos conocer".

De su parte, González dijo que ella y la gente de la alianza Gente Buena y el movimiento Construye (listas 25) están a la espera de una resolución del CNE. "No estamos en la agenda de hoy y nos preocupa que la falta de voluntad en este proceso ponga en riesgo la democracia y la paz del Ecuador. Estamos atentos".

Frente ese escenario, Ecuavisa.com dialogó con Enrique Pita García, vicepresidente del máximo organismo de sufragio en el país. Dijo que, hasta las 14:15 de hoy, no ha sido informado de que se haya dado la inscripción de la candidatura de González a la Presidencia .

Le puede interesar: La Fiscalía niega que haya pistas del autor intelectual del crimen de Fernando Villavicencio

¿Es posible que ella intervenga en el debate? "Mientras ella no tenga la candidatura aprobada, obviamente es un debate entre candidatos (a la Presidencia)". "Esto no quita el hecho de que mientras se cumpla el proceso de calificación de la candidatura, mientras esa situación no se da, los votos que van a ser emitidos a favor del difundo Villavicencio se quedan guardados, reservados para ese binomio que va a ser aprobado posteriormente".

Añadió que hay un precedente parecido cuando fue asesinado, en febrero del presente año, el candidato a alcalde de Puerto López (Manabí), Omar Menéndez. "La organización política propuso a la esposa del difunto. Mientras se calificó a la mujer, ya se dio el proceso y los votos a favor del candidato muerto se le endosaron a la señora cuando se legitimó la candidatura. Ahora, ella es alcaldesa".

Ahora se espera que González inscriba su candidatura. No tienen el tiempo en contra porque la ley solo dice que presente una nueva postulación y lo puede hacer.

Le puede intesar: Esposa de Fernando Villavicencio dice que la seguridad falló el día del atentado