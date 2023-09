Un año del femicidio de María Belén Bernal se cumple este lunes 11 de septiembre de 2023. Elizabeth Otavalo, madre de la abogada quiteña, y varios colectivos sociales, organizaron una marcha, a las 16:30, para recordar que el hecho ocurrió al interior de la Escuela Superior de Policía en Pusuquí, extremo norte de Quito.

Los manifestantes se concentrarán en la intersección de las avenidas Amazonas y Eloy Alfaro, frente al edificio del Ministerio de Agricultura. Desde allí se dirigirán hacia la Amazonas y Japón en donde se localiza la Comandancia de la Policía Nacional.

A continuación, el testimonio de Otavalo:

"Ha sido un año duro, durísimo para mí y mi nieto, Isaac. Por eso buscamos que el caso siga vigente y organizamos la marcha. Saldremos hacia la Comandancia de la Policía para recordar a los generales que mi niña murió al interior de la Escuela Superior.

La batalla que hemos tenido ha sido muy complicada, pese a que Germán Cáceres ya fue sentenciado a 34 años de cárcel. Apeló ese dictamen y nosotros seguiremos en la batalla legal. No me rendiré y estoy al pendiente de cómo se desarrolla el caso en el ámbito legal.

También apelé a la inocencia de Alfonso Camacho, el subteniente que estuvo de guardia la noche del incidente. Estamos en espera que se forme un nuevo Tribunal. En el anterior ni siquiera tuvieron inclinación en género, no sabían. Tenían una agresividad total. En realidad me apena mucho la administración de la justicia.

Esperamos otra investigación de los 76 cuerpos del caso de mi hija para que se haga justicia y seguir en la pelea. Llegaremos a todo, a casación, cortes internacionales para demostrar que el Estado tiene responsabilidad, pues no debemos olvidar el sitio en donde mataron a mi hija.

No solo queremos recordar a Belén, sino también a las víctimas del femicidio y sus hijos, quienes sufren porque no tienen a sus madres y carecen de recursos para subsistir. Hay un bono, pero lo doloroso es que cuando se exigía que la cantidad sea alta, las autoridades nos decían que solo es referencial y que debe ser con sentencia ejecutoriada.

Por suerte, con el transcurso del tiempo, ese requisito no es vigente. Pero lo chistoso de esto es que son apenas USD 110, lo cual no alcanza para salud, educación, vivienda y lo que necesiten. Son muchos chicos. He recorrido el país y esa realidad es muy triste.

Gracias a Dios, mi Isaac me tiene a mí, su abuela que trabaja y lucha por él, pero lamentablemente su madre no regresará nunca. Mi niño vive conmigo y siempre quiso que sea así porque a su padre no lo ha visto por más de 11 años. Apareció luego de ese tiempo y mi niño me decía que no lo conocía. Tuve que luchar en otro proceso legal por su patria potestad y demostrar que era un papá ausente.

