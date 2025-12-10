Delincuentes detonan un artefacto explosivo y dejan un panfleto con amenazas contra jueces en Machala

Mediante la detonación de un artefacto explosivo, <b>delincuentes amenazaron a jueces de Machala y al director de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/80-reos-trasladados-fuera-carcel-machala-IA10450932 target=_blank>la cárcel de esa ciudad</a></b>, la noche de este miércoles 10 de diciembre. La explosión se <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/amotinamientos-muertes-masivas-violencia-carcel-machala-OL10398431 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alarma-explosion-alrededores-carcel-machala-GH10530413 target=_blank></a></b><b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/el-oro-2025-cuarta-provincia-mas-violenta-KH10538736 target=_blank></a> <b></b> <b></b>