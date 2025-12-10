Delincuentes detonan un artefacto explosivo y dejan un panfleto con amenazas contra jueces en Machala

Mediante la detonación de un artefacto explosivo, delincuentes amenazaron a jueces de Machala y al director de la cárcel de esa ciudad, la noche de este miércoles 10 de diciembre.

La explosión se produjo al interior del Distrito de Educación de Machala, alrededor de las 20:50.

Allí, los antisociales dejaron un panfleto en el que advirtieron que habrían consecuencias para cinco magistrados si seguían ordenando prisión preventiva para los integrantes de una banda delictiva, pues los señalan de ser cómplices de las muertes que han ocurrido en la principal prisión de El Oro.

La Policía Nacional acordonó el área para realizar las investigaciones con respecto al tipo de explosivo y cómo pudo ser lanzado a esas instalaciones.

En el lapso de un mes, se han producido dos masacres en la cárcel de Machala, dejando a más de 45 reos fallecidos.

El último ataque se produjo la tarde del domingo 7 de diciembre, cuando 13 reos murieron asfixiados con fundas plásticas después que se detonara un explosivo en los alrededores del centro penal para facilitar el caos. 14 reos fueron procesados por ese múltiple asesinato.

Las primeras investigaciones apuntan a que las víctimas habían sido detenidas hace apenas dos semanas por el delito de extorsión, un delito que, según los informes, cometían haciéndose pasar por miembros del grupo armado los Lobos Box, que dominan esa cárcel.

Desde el domingo 9 de noviembre, día que fueron asesinados 33 reos en esa cárcel, más de 190 presos han sido trasladados a otras penitenciarías.