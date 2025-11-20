Seguridad
20 nov 2025 , 14:55

80 reos son trasladados afuera de la cárcel de la Machala tras detonación de un dron

Después de la masacre que dejó a más de 30 reos muertos el pasado domingo 9 de noviembre, 190 presos de la cárcel de Machala han sido llevados a otras prisiones.

   
    Imagen de los buses en donde fueron subidos los reos de la cárcel de Machala, El Oro.( Tomado de Enfoquec )
En dos buses, y en medio del reclamo de sus familiares, alrededor de 80 reos fueron removidos de la Cárcel de Machala la mañana de este jueves 20 de noviembre.

Las autoridades no han confirmado dónde serán llevados, pero trascendió que su destino será la cárcel de Turi, en la provincia de Azuay.

Este traslado ocurre horas después que, durante la noche del miércoles 19 de noviembre, un dron que sobrevolaba este centro penitenciario fuese detonado "controladamente", según explicó el Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad (SNAI).

De esta manera, se realizó el cambio de prisión de reclusos de la cárcel de Machala después del domingo 9 de noviembre, día en que más de 30 reos fueron asesinados.

Desde esa fecha, 190 personas privadas de libertad han salido de ese centro penitenciario, el principal de la provincia de El Oro.

