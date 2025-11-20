80 reos son trasladados afuera de la cárcel de la Machala tras detonación de un dron

En dos buses, y en medio del reclamo de sus familiares,<b> alrededor de 80 reos fueron removidos de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/traslado-87-reos-carcel-machala-NB10443916 target=_blank>Cárcel de Machala</a></b> la mañana de este jueves 20 de noviembre. <b>Las autoridades no han confirmado dónde</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/amotinamientos-muertes-masivas-violencia-carcel-machala-OL10398431 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/entre-enero-septiembre-2025-760-personas-murieron-carceles-ecuador-FA10450234 target=_blank></a></b>