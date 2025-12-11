Seguridad
11 dic 2025 , 06:58

Alias Maturana, padrastro de alias Bob Marley, entre los detenidos en el operativo Apolo 32

El sujeto también pertenecería a la banda Chonekillers y tenía influencia en Durán. Es investigado, entre otros casos, por narcotráfico.

   
    Alias Maturana es uno de los once detenidos y 20 aprehendidos en esta intervención policial.( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo y Redacción
Alias Maturana, identificado como padrastro de alias Bob Marley, un cabecilla de la organización criminal Chonekillers que fue detenido la semana pasada, fue capturado este jueves 11 de diciembre en el marco del operativo Apolo 32, que se desarrolló en varios sectores de Guayaquil y Durán. El sujeto también pertenecería a la banda Chonekillers y tenía influencia en el cantón ferroviario. Es investigado, entre otros casos, por narcotráfico.

Alias Maturana es uno de los once detenidos y 20 aprehendidos en esta intervención policial, en la que unos 400 uniformados se desplegaron entre los distritos Portete, Florida, Pascuales, Esteros y Durán.

Lea también: Juez dictó prisión preventiva contra alias Bob Marley

Entre los indicios decomisados por la policía hay droga, armas, cuchillos, machetes, pirotecnia, celulares, municiones, sistemas de videovigilancia, tricimotos y vehículos.

La policía decomisó armas, municiones, droga, entre otros artículos.
La policía decomisó armas, municiones, droga, entre otros artículos. ( Ecuavisa )

Alias Bob Marley fue detenido el jueves 4 de diciembre y enviado a la Cárcel del Encuentro (Santa Elena).

En esa misma prisión se encuentra Julio Alberto Martínez, alias Negro Tulio, quien fue jefe máximo de los Chonekillers, detenido en mayor de 2024 en Panamá y entregado a las autoridades ecuatorianas. Actualmente cumple varias condenas por varios delitos, la más larga de 34 años de prisión y 8 meses de prisión.

Revise además: Así es como alias Negro Tulio extorsionaba a transportistas de Durán y gestionaba contratos en la ATD desde la cárcel

Los operativos Apolo se ejecutan desde mediados de enero en zonas conflictivas de Guayaquil y Durán. Sectores como el cerro Las Cabras, Socio Vivienda, Pascuales, Mapasingue Este, Bastión Popular, el Guasmo Sur y cooperativas del noroeste del Puerto Principal ya han sido intervenidos por la fuerza pública.

En estos operativos participan unidades especializadas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que despliegan tecnología avanzada, vehículos blindados y helicópteros para identificar a sospechosos y acceder a áreas de difícil geografía.

Temas
Policía
narcotráfico
Guayaquil
Durán
Noticias
