Alias Bob Marley fue capturado en Guayas

Su captura se realizó en Playas, Guayas, cuando el sospechoso negociaba la liberación del hombre secuestrado. La organización delictiva exigía USD 50 000.

El secuestro de un hombre en el cantón Durán, permitió a la Policía capturar a alias Bob Marley , un integrante de los Chone Killers. El ministro del Interior John Reimberg catalogó al cabecilla criminal como una p ieza clave de los Chone Killers y objetivo de alto valor.

Alias Bob Marley fue capturado por la Policía Nacional en Playas. ( )

Reimberg señaló que la estructura delictiva es responsable de los secuestros, extorsiones y asesinatos en el cantón ferroviario. En su poder se halló armas y teléfonos para contactar a los familiares de sus víctimas.

Según el Ministro, alias Bob Marley será enviado directamente a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Allí también está recluido alias Negro Tulio, cabecilla de los Chone Killers

La red de alias Bob Marley secuestro a un hombre de 53 años que se movilizaba en una motocicleta en el sector de El Arbolito, en Durán. En ese territorio opera la red de Marley.

El rapto ocurrió el 1 de diciembre de 2025. Un familiar de la víctima denunció el caso tras recibir mensajes exigiéndole dinero.

Hasta el momento, el personal especializado de la Policía continúa con la búsqueda de la víctima en el sector de Playas, en Guayas.

