Alias Bob Marley fue capturado en Guayas

<i>Revise: </i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/reo-detenido-intento-fuga-carcel-cotopaxi-OF10518035 target=_blank>Un reo fue detenido tras intentar escapar de la cárcel Regional Cotopaxi.</a> Reimberg señaló que la estructura delictiva es responsable de los secuestros, extorsiones y asesinatos en el cantón <b></b> <i></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/toneladas-droga-decomisadas-muisne-esmeraldas-KF10514608 target=_blank></a>