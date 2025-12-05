Juez dictó prisión preventiva contra alias Bob Marley

Gutemberg R., alias Bob Marley, será enviado a la cárcel del Encuentro. Así lo anunció el ministro del Interior John Reimberg, tras detallar la captura del cabecilla de los Chone Killers en Playas, Guayas.

Un juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva en su contra. Se lo acusa de ser el responsable de los secuestros, extorsiones y asesinatos en Durán. Por eso era catalogado como objetivo de alto valor.