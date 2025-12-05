Seguridad
Juez dictó prisión preventiva contra alias Bob Marley

El ministro del Interior John Reimberg señaló que el cabecilla de los Chone Killers será enviado a la cárcel del Encuentro.

   
    Juez dictó prisión preventiva contra alias Bob Marley por secuestro. ( Ministerio del Interior. )
Gutemberg R., alias Bob Marley, será enviado a la cárcel del Encuentro. Así lo anunció el ministro del Interior John Reimberg, tras detallar la captura del cabecilla de los Chone Killers en Playas, Guayas.

Un juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva en su contra. Se lo acusa de ser el responsable de los secuestros, extorsiones y asesinatos en Durán. Por eso era catalogado como objetivo de alto valor.

Alias Bob Marley fue capturado en un operativo de la Unase tras recibir la denuncia del secuestro de un hombre de 49 años. La víctima manejaba su moto por el sector de El Arbolito cuando fue secuestrado.

La red liderada por Bob Marley exigía USD 50 000 por su liberación. Cuando fue detenido, los uniformados encontraron los teléfonos con los cuales llamaba a la familia de la víctima para presionar con el pago.

