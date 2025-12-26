Seguridad
26 dic 2025 , 18:47

El 2025 cierra con 16 amenazas, ataques y asesinatos en contra de funcionarios judiciales

Dos jueces de Santa Elena y Manabí fueron asesinados, y otros fueron amedrentados

   
Con el caso de la amenaza al juez anticorrupción Carlos Serrano, por parte del sentenciado serbio Jezdimir Srdan, son 16 los atentados, amedrentamientos y asesinatos en contra de funcionarios judiciales en el 2025. El observatorio de derechos y justicia registró cada hecho.

El año empezó con el ataque armado en contra de la jueza María Belén Chérrez en la Libertad, provincia de Santa Elena. Tres hombres en moto le dispararon mientras se movilizaba en su vehículo. Estuvo en terapia intensiva durante 7 meses, murió en agosto. Era conocida por sus sentencias en contra de integrantes de las bandas de Los Choneros y Los Lagartos.

En Montecristi, Manabí, el juez Marcos Mendoza fue asesinado a tiros cuando dejaba a sus hijos en la escuela. Él tenía en sus manos un caso de lavado de activos en contra del cabecilla de Los Choneros, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y su círculo familiar. El juez era investigado en el caso narcotentáculos y el ministro del Interior, John Reimberg lo acusó de intentar contactarlo a través de terceros.

También fueron asesinados un Secretario Judicial en Chone, hirieron a un ayudante fiscal en la misma ciudad, y al familiar de un funcionario judicial en Orellana.

Dos jueces de la Corte Provincial de Pichincha, Maritza Romero y Marco Navarrete, recibieron amenazas desde un número internacional y pidieron más seguridad, ambos conocer causas relacionadas con el asesinato de Fernando Villavicencio.

Los demás casos registrados por el observatorio son amenazas de bomba, ataques armados y entrega de panfletos con advertencias en dependencias judiciales de Pichincha, El Oro, Guayas, Santa Elena y Manabí.

Temas
Asesinatos
amenazas
jueces
atentados
Carlos Serrano
Marco Navarrete
Jezdimir Srdan
María Belén Chérrez
Ecuador
Noticias
