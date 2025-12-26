Los jueces anticorrupción protestan por las condiciones indignas en las que hacen su trabajo

En medio del <b>escándalo</b> por las<b> amenazas</b> y <b>presiones</b> al<b> <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/el-juez-carlos-serrano-rindio-su-version-ante-la-fiscalia-AH10603737 target=_blank>juez anticorrupción Carlos Serrano</a></b>, sus compañeros enviaron una carta al <b>Consejo de la Judicatura</b>. Tiene <b>22 páginas</b> y está firmada por<b> 10 jueces</b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/juez-carlos-serrano-riesgo-aumento-NN10599141 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b>