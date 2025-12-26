Política
26 dic 2025 , 13:41

Los jueces anticorrupción protestan por las condiciones indignas en las que hacen su trabajo

Denuncian no tener ni lo básico y demandan del consejo de la judicatura seguridad y recursos y ocurre en medio de las investigaciones por las presiones en contra del juez Carlos Serrano.

   
En medio del escándalo por las amenazas y presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano, sus compañeros enviaron una carta al Consejo de la Judicatura. Tiene 22 páginas y está firmada por 10 jueces de la Unidad Anticorrupción, encargada de resolver delitos relacionados con crimen organizado y narcotráfico.

La dirigieron al presidente Mario Godoy, actualmente con licencia tras la difusión de los audios de su director provincial, Henry Gaibor, presionando al juez Serrano, para que favoreciera al serbio Jezdimir Srdan, procesado, quien lo amenazó. La esposa de Godoy fue abogada del extranjero.

Lea: El riesgo del juez Carlos Serrano subió, pero el Ministerio del Interior retiró su custodia

La misiva también fue entregada a los demás vocales de la Judicatura. Dicen que es la octava carta que mandan desde que existe la unidad, porque su situación es grave:

  • Los jueces deben pagan los gastos del personal de seguridad, no tienen vehículo blindado
  • Deben movilizarse por sus propios medios, incluso caminando, en bus o taxi
  • No tienen condiciones tecnológicas adecuadas, demora y suspensión de audiencias
  • Tienen gran carga de trabajo, poco personal de apoyo, solo un asistente por juez
  • Padecen desgaste físico y sicológico por exceso de carga laboral y riesgo
  • Y no pagan viáticos, transporte ni vivienda a jueces que viven fuera de Quito

    • Adjuntan las estadísticas de jueces asesinados, recuerdan que por mandato constitucional el Consejo de la Judicatura es el ente encargado de la seguridad de los jueces y sobre los fondos para las medidas que solicitan, recuerdan que en este período fiscal:

    El Consejo de la Judicatura no pudo ejecutar USD 11.5 millones, sumando USD 5.3 millones que durante el año el Ministerio de Economía le retiró por falta de ejecución.

    Le puede interesar: La Judicatura deja en vilo la renuncia del juez Carlos Serrano

    Finalmente, señalan que no tienen condiciones dignas para trabajar, adjuntan las imágenes del vehículo con explosivos encontrado detrás del Complejo Judicial donde laboran y advierten que conforme pasa el tiempo sin atención, aumenta el riesgo a sus vidas.

