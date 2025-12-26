Los jueces anticorrupción protestan por las condiciones indignas en las que hacen su trabajo

En medio del escándalo por las amenazas y presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano, sus compañeros enviaron una carta al Consejo de la Judicatura. Tiene 22 páginas y está firmada por 10 jueces de la Unidad Anticorrupción, encargada de resolver delitos relacionados con crimen organizado y narcotráfico.

La dirigieron al presidente Mario Godoy, actualmente con licencia tras la difusión de los audios de su director provincial, Henry Gaibor, presionando al juez Serrano, para que favoreciera al serbio Jezdimir Srdan, procesado, quien lo amenazó. La esposa de Godoy fue abogada del extranjero.

La misiva también fue entregada a los demás vocales de la Judicatura. Dicen que es la octava carta que mandan desde que existe la unidad, porque su situación es grave: