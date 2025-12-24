El juez Carlos Serrano rindió su versión ante la Fiscalía

Esta mañana, el juez anticorrupción Carlos Serrano rindió versión vía telemática ante la Fiscalía para entregar toda la información sobre las presiones recibidas: días, horas, lugares y personas.

Ocurre a seis días de la apertura de la investigación penal por tráfico de influencias, que derivó del escándalo de corrupción judicial por la revelación de los audios grabados por el juez.

En ellos se escucha a Henry Gaibor, amigo personal del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y hasta ayer Director Provincial de esa entidad, abogando por el serbio Jezdimir Srdan, sentenciado por lavado de activos y narcotráfico, a quien defendió Dolores Vintimilla, esposa de Godoy.

Henry Gaibor también fue convocado a rendir versión, pero no acudió. Sí se presentó este martes Felipe Rodríguez, abogado del juez Carlos Serrano, quien decidió hacer público el caso de su cliente en su columna de opinión.