24 dic 2025

El juez Carlos Serrano rindió su versión ante la Fiscalía

El exdirector de la Judicatura Henry Gaibor también fue convocado, pero no asistió.

   
Televistazo
Esta mañana, el juez anticorrupción Carlos Serrano rindió versión vía telemática ante la Fiscalía para entregar toda la información sobre las presiones recibidas: días, horas, lugares y personas.

Ocurre a seis días de la apertura de la investigación penal por tráfico de influencias, que derivó del escándalo de corrupción judicial por la revelación de los audios grabados por el juez.

En ellos se escucha a Henry Gaibor, amigo personal del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y hasta ayer Director Provincial de esa entidad, abogando por el serbio Jezdimir Srdan, sentenciado por lavado de activos y narcotráfico, a quien defendió Dolores Vintimilla, esposa de Godoy.

Henry Gaibor también fue convocado a rendir versión, pero no acudió. Sí se presentó este martes Felipe Rodríguez, abogado del juez Carlos Serrano, quien decidió hacer público el caso de su cliente en su columna de opinión.

Quote

“Le veo futuro porque ayer se publicaron audios, y creo que la evidencia contundente, lo que me sorprende es la lentitud de la Fiscalía en reaccionar; yo responderé las preguntas que Fiscalía tenga, no tengo la menor idea de lo que me quiera preguntar, pero siempre colaboraré con la justicia, así que si tiene preguntas Fiscalía estoy listo para responder”.

El contenido de las versiones es reservado, hasta que la Fiscalía decida que hay elementos suficientes para procesar a los implicados.

El juez Carlos Serrano está fuera del país por seguridad, pues además de las presiones, fue amenazado por el Serbio y el Ministerio del Interior le retiró su custodia.

