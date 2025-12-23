Caso Triple A: El juez Carlos Serrano fue reemplazado en el tribunal

El juez Carlos Serrano, quien abandonó su cargo y denunció que recibió presiones desde el Consejo de la Judicatura para favorecer un narco serbio, fue reemplazado dentro del tribunal penal del caso Triple A.

John Reimberg, ministro del Interior, confirmó que Serrano está fuera del país y que la seguridad del magistrado fue retirada. Aquella decisión ocurrió el 2 de diciembre, pese a que fue amenazado de muerte por el delincuente extranjero tras sentenciarlo por lavado de activos el 21 de noviembre.

El pasado 19 de diciembre, se indicó que la doctora Consuelo Tapia reemplazará de manera temporal a Serrano, tras conocerse una acción de personal emitida por la Dirección Provincial de Talento Humano de la Judicatura.

De esta manera, la convocatoria contra la audiencia de juicio en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y otras 16 personas, se mantiene en pie para este miércoles 24 de diciembre a las 14:30.

Inicialmente, el tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados Con Corrupción y Crimen Organizado dispuso que este proceso penal, en el que se investiga el presunto delito de distribución ilegal de combustible, se desarrolle del 21 de enero al 1 de febrero de 2026.

La investigación del caso Triple A inició en julio del 2024, tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables en la que se exponía un presunto comercio irregular de gasolinas, pues había discrepancias entre lo despachado por Ecuador y el volumen comercializado por las empresas investigadas.