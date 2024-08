Caso Plaga | Exjuez salpicó en su testimonio a Wilman Terán y a Jonathan Aguinda, abogado que ayudó a Glas y Norero

Rivera aceptó que concedió acciones ilegales como parte de la red de corrupción del caso Plaga, algunas a favor de gente peligrosa sentenciada por asesinato. Otras peticiones tenían detrás a autoridades de la época.

“El juez Fernando Pico me dice que le colabore con una medida cautelar de un señor Orlando Andrade Alcívar para su libertad. Dijo que no me preocupara, que el señor era pariente de la vocal Maribel Barreno, que cualquier problema ella me iba a ayudar. Al otro día ingresaron el escrito y efectivamente se concedió la libertad”.

