Una exjueza que dio la libertad a un femicida de Cuenca colaboraba con la red del caso Plaga, según testimonio

Carlos Flores salió de prisión, pero aunque se revocó la medida no se entregó a la justicia y estuvo prófugo . Su familia asegura que falleció en un siniestro de tránsito en Venezuela, pero los parientes de la víctima de femicidio tienen serias dudas de aquello.

Por la liberación de esas 25 personas, Gina Zambrano fue destituida de su cargo el 3 de octubre de 2023 por el Consejo de la Judicatura.

No obstante, este martes su nombre volvió a ser mencionado en el primer testimonio anticipado dentro del caso Plaga, donde se investiga el pago de dinero a jueces para otorgar habeas corpus y boletas de excarcelación para la liberación ilegítima de presos.

Xavier Armijos, quien estuvo a cargo del área jurídica de la cárcel de Turi, dijo que el abogado Lenín Vimos le pidió unas boletas de excarcelación para presos en la cárcel de Azogues, donde el femicida estaba recluido.

Vimos también le contó que fue a Cuenca para hablar con un estudio jurídico conocido de la ciudad. "Luego de un mes se enteró sobre la salida de dos femicidas y ahí se dio cuenta de que el motivo de su visita era dejar esas boletas en Azogues", reseñó la Fiscalía respecto al testimonio de Xavier Armijos.

Según la versión hoy rendida, Vimos habría cobrado USD 35 000 para la liberación del femicida Carlos Flores Santander.

"Como había una alarma en Cuenca, él (Vimos) me llamó para saber cómo estaba la situación y qué tenía que hacer. Me dijo que acudiera a la casa de un amigo suyo, que era escritor, para informarle cómo estaba la situación. Acudí y me comentó sobre esa situación, diciendo que este estudio jurídico lo había contratado para realizar este trámite y que él había ayudado a esta gestión".

Xavier Armijos dijo que las boletas fueron emitidas por la entonces jueza Gina Zambrano.

También se relató que ella habría tenido una relación con el exjuez Banny Molina, también procesado en el caso Plaga y quien ordenó la libertad de Jorge Glas. Por último, refirió que la exjueza colabora con la organización delictiva que hoy es investigada como caso Plaga.

