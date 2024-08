Caso Plaga | Exjuez dijo que lo buscaron para que restituya los derechos políticos de Rafael Correa a cambio de favores

"Nos sentamos a conversar. Christian Romero verificó que no haya cámaras en ningún lado, me dijo que colabore con unas medidas cautelares muy importantes, que el abogado Wilman Terán ya tenía conocimiento. Me dijo que era muy delicado porque se trataba de Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Yo me sorprendí, me dijo que no me asustara, que era para restituirle los derechos al señor Rafael Correa para que regresara al país, para ser candidato en las elecciones presidenciales de ese año".

“Me dijo que tanto el escrito de presentación como la sentencia para restituir los derechos políticos del señor Rafael Correa lo iba a realizar el doctor Patricio Pazmiño, que creo fue juez de la Corte Constitucional. Que ya estaba todo hecho y me iban a entregar en un flash memory y que no tuviera cuidado, que el señor Patricio Pazmiño era una persona experta en el tema constitucional, ya que creo había trabajado también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

