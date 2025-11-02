Seguridad
02 nov 2025 , 13:19

12 integrantes de Los Lobos fueron capturados en un hostal de Esmeraldas

La Policía Nacional apunta que los integrantes de Los Lobos se escondían eun un hostal después de cometer extorsiones en la zona. También estarían vinculados a recientes crímenes.

   
  • 12 integrantes de Los Lobos fueron capturados en un hostal de Esmeraldas
    Imagen de los capturados en Esmeraldas este 2 de noviembre.( Televistazo )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La Policía Nacional capturó a 12 integrantes de la agrupación terrorista Los Lobos en un hostal del sur de Esmeraldas, este domingo 2 de noviembre.

Durante las investigaciones descubrieron que en ese lugar se escondían los delincuentes luego de cometer extorsiones. Asimismo, apuntan que esta agrupación estaría implicada en los últimos asesinatos ocurridos en el cantón.

Le puede interesar: Manabí: Hombres profanaron una tumba y se llevaron restos humanos en un cementerio de El Carmen

En el sitio hallaron un fusil, tres pistolas, un revólver, 76 cartuchos sin percutir, siete teléfonos celulares, tres explosivos y dinero en efectivo.

Entre los aprehendidos está Pedro Pablo H., de 26 años de edad, alias La Doble P, quien registra antecedentes por intimidación, asesinato y apropiación fraudulenta por medios electrónicos.

Lea también: 12 reclusos muertos en la Penitenciaría del Litoral y en cárceles de Turi y Esmeraldas este sábado 1 de noviembre

Dos adolescentes también constan como detenidos. Los sujetos aprehendidos junto a los indicios fueron puestos a órdenes de la autoridad competente.

Temas
Policía Nacional
los lobos
extorsiones
Esmeraldas
Noticias
Recomendadas