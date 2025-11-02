Seguridad
02 nov 2025 , 09:56

Manabí: Hombres profanaron una tumba y se llevaron restos humanos en un cementerio de El Carmen

Ocurrió el viernes 31 de octubre en el cementerio de la parroquia 4 de Diciembre del cantón El Carmen. El féretro fue quemado.

   
    Imagen del féretro quemado en un cementerio de El Carmen, Manabí, el viernes 31 de octubre.( Puerta Oro de Noticias - Facebook )
David Muñoz
Un grupo de hombres irrumpieron en un cementerio de la parroquia 4 de Diciembre, en el cantón manabita de El Carmen, y profanaron una tumba.

De acuerdo a portales de noticias locales, los sujetos prendieron fuego al féretro de madera para abrirlo y guardaron los restos humanos en una funda. Al huir, dejaron que las llamas sigan quemando el ataúd.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:20 del viernes 31 de octubre, mientras otros ciudadanos se encontraban limpiando tumbas y pintando bóvedas por el Día de los Difuntos.

El fuerte olor a quemado preocupó a los habitantes de los alrededores del camposanto, pues temían que enfermara a los niños o que provocara daños en el ambiente, al tratarse de un predio donde hay cadáveres.

La Policía Nacional acudió al lugar, acordonó la zona y abrió una investigación para identificar a los responsables de la profanación.

Entre las hipótesis se considera si el evento se produjo por una exhumación ilegal, por superstición o por venganza.

Temas
Restos humanos
tumbas
ataúd
Día de los Difuntos
cementerios
Manabí
El Carmen
Noticias
