Despedirse sin olvidar: los actos que mantienen vivo el amor por quienes ya partieron

Cada cultura en el mundo tiene rituales alrededor de sus muertos. Son procesos cargados de simbolismo que permiten honrarlos y despedirlos físicamente, porque en las familias se queda su recuerdo.

En Ecuador, estas ceremonias han ido cambiando desde las culturas prehispánicas hasta la actualidad.

Eduardo Puente, sociólogo, recuerda que antes las familias incluso sacaban a sus muertos durante el Día de Difuntos para compartir con ellos. Con la llegada de los españoles, las costumbres cambiaron radicalmente y dio paso a la creación simbólica de la guagua de pan.

La modernidad también ha transformado estos rituales y hoy, las muestras de cariño en los cementerios no necesariamente se evidencia compartiendo una comida junto a la sepultura del familiar fallecido, como ocurría cada 2 de noviembre, sino en besos sobre las lápidas, mensajes, fotografías que se acomodan como altares o hasta códigos QR que destacan la trayectoria del difunto. Estas acciones, según la psicología, ayudan a los deudos a superar los duelos.

Paula Hidalgo, decana de la Facultad de Psicología de la UDLA, explica que estos actos permiten socializar el dolor y sentirnos acompañados.