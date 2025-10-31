Halloween dinamiza la economía en Ecuador

Aunque es una fiesta de origen extranjero, las celebraciones por Halloween también reactivan la economía en Ecuador.

En Guayaquil, Quito y Latacunga, los locales comerciales aprovechan la fecha para dinamizar sus ventas con disfraces, maquillaje, dulces y decoraciones temáticas. Este viernes 31 de octubre, bastó con recorrer los alrededores del Mercado Central de Guayaquil para notar que Halloween no solo llena las calles de color, sino que también mueve la economía.

Lea también: Halloween se vive con sustos y adrenalina en Guayaquil y Samborondón

Los disfraces infantiles, el maquillaje artístico y la decoración para oficinas encabezan la lista de productos más vendidos. La demanda ha sido tan alta que algunos negocios ya se quedaron sin stock.

Xavier Anís, encargado de un local, comentó: "Nos quedamos sin disfraces. Solo nos queda accesorios para decoración”.

En su tienda, ubicada al norte de la ciudad, los pasillos están repletos de cajas y más de cinco mil artículos disponibles. Solo este viernes acudieron cerca de dos mil compradores.

De su lado, Laura Arteaga, propietaria de Pelucas y Postizos, explicó: "Nosotros duplicamos el personal. Si teníamos 70, ahora somos 140".

En Quito, el comportamiento comercial ha sido similar. Tiendas, bazares y supermercados registran un incremento sostenido de clientes frente al Halloween del año pasado, cuando los apagones y la menor actividad económica redujeron las ventas. Ahora, los comerciantes aseguran que el movimiento triplicó las ventas de un mes regular.

Fernando Vera, gerente de Fantasías Vera, señaló: EDesde el 15 hasta este día, más o menos unas 23 500 personas hemos atendido. Hemos tenido que trabajar 10, 12, 14 horas porque hemos estado a full, a full, a full".

Los clientes tampoco escatiman gastos para disfrutar la fecha.

Bismarck Álvarez, quien celebra Halloween, admitió que su disfraz de vikingo le costó alrededor de USD 350. "Es un momento para pasar en familia, desestresarse y disfrutar del feriado", señaló.

El consumo por Halloween también se extiende a reposterías y panaderías, donde la producción de tortas y cupcakes temáticos aumentó hasta un 60 % frente al año pasado.

Jean Carlos Padilla, jefe de producción de la panadería Erick, detalló: "Estamos sacando unas 20 tortas diarias. Hemos llegado a 1 200 cupcakes dentro de la semana".

Revise además:Ni ATM ni la Gobernación dieron permisos para la Rodada del Terror en Guayaquil 2025

En Latacunga, cafeterías, ópticas y centros de salud se sumaron a la tendencia con promociones y descuentos alusivos a la fecha.

Aunque no existen cifras oficiales sobre el impacto total de Halloween en Ecuador, el sector comercial coincide en que esta celebración mueve miles de dólares en ventas, genera empleo temporal y marca el inicio de la temporada alta del consumo, que se extiende hasta Navidad y fin de año.