Quito: ¿Cómo reconocer una chiva segura?

Tras el incidente del volcamiento de una chiva, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a utilizar únicamente aquellas que cuenten con la documentación en regla

   
    Foto referencial a chivas en fiestas de Quito. ( Internet )
Las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) hicieron un llamado a la ciudadanía, indicando cuáles son los permisos necesarios para prestar el servicio de manera segura.

Todas las chivas en Quito deben pasar por un proceso de revisión técnica vehicular y contar con la documentación en regla, tanto del conductor como del vehículo. Tras cumplir con estos requisitos, la entidad entrega un salvoconducto, único documento habilitante para prestar el servicio.

Según información de la AMT, de las 150 chivas que se presentaron para solicitar el salvoconducto, solo 85 cuentan con los permisos correspondientes.

Una chiva se volcó en la avenida Naciones Unidas y dejó nueve heridos

Una chiva en la que se movilizaban varios ocupantes se volcó la noche del jueves 4 de diciembre en la intersección de las avenidas 10 de Agosto y Naciones Unidas, al norte de Quito. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos Quito atendieron a nueve personas que resultaron heridas.

Según información proporcionada por la AMT, esta chiva no contaba con la revisión técnica vehicular ni con el salvoconducto necesarios para circular y prestar el servicio. Al momento, el conductor se encuentra detenido.

