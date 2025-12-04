Quito | Una chiva se volcó en la avenida Naciones Unidas y dejó seis heridos

Una chiva en la que se movilizaban varios ocupantes se volcó la noche de este jueves 4 de diciembre en las avenidas 10 de Agosto y Naciones Unidas, norte de Quito.

Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos Quito atendieron a seis personas que resultaron heridas.

Mientras que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la avenida 10 de Agosto registra el cierre de tres carriles en sentido sur–norte.

El siniestro de tránsito se produjo aproximadamente a las 20:28. Se recomienda tomar rutas alternas

Las chivas son vehículos en el que las personas se suben para bailar y festejar a propósito de las Fiestas de Quito.

