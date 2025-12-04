Quito
En la estación San Francisco del metro se realizó el juego del 40

Entre música, emoción y premios en efectivo, quiteños y visitantes revivieron esta tradición.

   
La estación San Francisco del Metro de Quito se convirtió este jueves en el escenario principal del“cuarentazo magenta”, un torneo relámpago del juego de cartas que reunió a cientos de personas como parte de las celebraciones por los 491 años de Fundación de la capital.

El 40 es uno de los juegos más emblemáticos de las fiestas quiteñas con más de cinco décadas de historia. Los participantes, adultos, jóvenes y visitantes que no conocían el juego, escucharon las reglas, se acomodaron alrededor de 5 mesas instaladas y a jugar.

Gestos de concentración, guiños y manos frotándose se vieron en cada partida. Los jugadores disputaron partidas rápidas que mantenían al público expectante, en un ambiente complementado con música tradicional quiteña. Oswaldo Vargas participó en el juego del 40.

“Como yo soy un quiteño de tradición, entonces dije sí, encantado, le dije a mi nieto, juguemos, una paliza les dimos”.

Los premios en efectivo motivaron aún más la competencia: quienes acumulaban varias victorias se llevaron USD 100.

El Metro de Quito, esta vez, no solo fue un medio de transporte, sino un espacio de recreación y para mantener una tradición ligada a la identidad de la ciudad en sus fiestas de diciembre.

