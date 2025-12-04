En la estación San Francisco del metro se realizó el juego del 40

La <b>estación San Francisco</b> del<b> Metro de Quito</b> se convirtió este jueves en el <b>escenario principal</b> del<i>“cuarentazo magenta”</i>, un torneo <b>relámpago</b> del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/gaming/40-caida-y-limpia-juego-baraja-que-salto-virtualidad-XK8419981 target=_blank>juego de cartas</a></b> que reunió a <b>cientos de personas</b> como<b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/esta-agenda-conciertos-fiestas-quito-LF10514960 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>