Quito
05 dic 2025 , 06:21

Quito amanece con desorden, basura y personas en estado etílico en las calles, tras las celebraciones por sus fiestas

Las celebraciones dejaron las calles de Quito sucias y desordenadas al amanecer

   
Fuente:
Televistazo
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Debido a los festejos por la Fundación de Quito, las calles de la capital amanecieron con basura e incluso con personas en estado etílico descansando en las veredas. Así lo constató un equipo de Ecuavisa, que recorrió las calles del centro-norte de Quito, la noche del 4 y madrugada del 5 de diciembre.

LEA: Una chiva se volcó en la avenida Naciones Unidas y dejó seis heridos

La avenida Naciones Unidas y sus alrededores se convirtieron en el epicentro de las celebraciones por las Fiestas de Quito. A pesar de la presencia de autoridades y de las medidas de prevención implementadas, se registraron varios accidentes y numerosas personas consumiendo alcohol en la vía pública. Como resultado, la ciudad amaneció con una notable acumulación de basura y restos de fogatas en las calles.

LEA: Galería | Perros 'chullas' buscan un hogar, tras sufrir maltrato e historias difíciles

En años anteriores, la concentración de estas celebraciones se daba principalmente en la avenida De los Shyris; sin embargo, personal de seguridad y del Municipio decidió cerrar esta vía para evitar desmanes. Mientras tanto, la Empresa de Aseo de Quito continúa realizando labores de limpieza para restablecer el orden en las zonas afectadas.

Siniestros de tránsito en Quito

A pesar de que este 5 de diciembre no es un día laboral en Quito y no hay mayor congestión vehicular, sí se han registrado varios accidentes de tránsito.

En el sector La Argelia, en la avenida Simón Bolívar, se registró el choque de un camión que quedó atravesado en el parterre de la vía. En ese punto, la Agencia Metropolitana de Tránsito cerró el carril izquierdo en sentido norte-sur.

También se reportó un siniestro en el sector Santa Rosa, en la av. Simón Bolívar y Ruta Viva. En el punto se realiza el procedimiento, en sentido norte-sur, para despejar la vía.

Temas
Quito
alcohol
basura Quito
desmanes
Fiestas de Quito
Fundación de Quito
celebraciones
calles cerradas Quito
chivas
Quito
Noticias
Recomendadas