Sercop justifica la suspensión de 48 contratos del Municipio de Quito

El organismo aseguró que los procesos presentaban fallas que violaban el principio de juridicidad. La Alcaldía denuncia la paralización de 52 eventos por las fiestas de la capital.

   
    El Cabildo denunció la suspensión este sábado 22 de noviembre y detalló que los procesos afectados corresponden a áreas como cultura, salud, educación, comunicación, servicios, tecnología y consultoría. ( Rolando Enríquez / API )
El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) afirmó que la suspensión de 48 procesos contractuales del Municipio de Quito se debe a "inconsistencias" que debían ser corregidas con urgencia. Según el organismo, estas irregularidades fueron notificadas oportunamente a la Alcaldía.

El Cabildo denunció la suspensión este sábado 22 de noviembre y detalló que los procesos afectados corresponden a áreas como cultura, salud, educación, comunicación, servicios, tecnología y consultoría.

Sin embargo, de esos procesos, 11 fueron tramitados por la Secretaría de Cultura para la organización de 52 eventos previstos por las fiestas de fundación de la capital. Según la Municipalidad, todos estos eventos han quedado paralizados. Entre los actos suspendidos figuran la Serenata Quiteña al Presidente de la República, así como los tradicionales pregones y festivales programados para las celebraciones de diciembre.

De acuerdo a Sercop, las inconsistencias halladas en los procesos "violentan el principio de juridicidad". Por otra parte, añadió que los procesos fueron publicados en el Portal de Compras Públicas entre el 25 de octubre y 14 de noviembre, "evidenciado la falta de planificación".

El director del Sercop, José Julio Neira, también respondió al Municipio, pero lo hizo mediante su cuenta personal en X. "Hay que cumplir con la ley en los procesos de contratación pública. Se acabaron los hornados de USD 15", escribió.

Neira hizo referencia a un proceso contractual —que finalmente quedó desierto— en el que el Cabildo buscaba organizar una jornada de integración y fortalecimiento institucional y que incluía un rubro de USD 72 000 para adquirir 4 800 porciones de hornado, lo que equivalía a USD 15 por plato.

Pese a la suspensión de los 48 procesos, la Alcaldía garantiza la celebración del festival QuitoFest, los Desfiles de la Confraternidad Norte y Sur, la Mascarada Nocturna, el Festival del Pasacalle y la sesión solemne prevista para el sábado 6 de diciembre.

