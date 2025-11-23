Sercop justifica la suspensión de 48 contratos del Municipio de Quito

El Servicio Nacional de Contratación Pública (<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/radios-guayaquil-contratos-sercop-MA10458985 target=_blank>Sercop</a></b>) afirmó que la suspensión de 48 procesos contractuales del <b>Municipio de Quito</b> se debe a inconsistencias que debían ser corregidas con urgencia. <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/fiestas-quito-sercop-contratos-IA10459742 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/concejo-metropolitano-quito-fricciones-concejal-merino-alcalde-munoz-polemico-contrato-hornado-JA10452597 target=_blank></a></b>