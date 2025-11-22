Contratos suspendidos por Sercop golpean la organización de fiestas en Quito

El Municipio de Quito denunció este sábado 22 de noviembre que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendió 48 procesos contractuales vinculados a actividades de cultura, salud, educación, comunicación, servicios, tecnología y consultoría.

De esos procesos, 11 fueron tramitados por la Secretaría de Cultura para la organización de 52 eventos previstos por las fiestas de fundación de la capital. Según la Municipalidad, todos estos eventos han quedado paralizados.

Entre los actos suspendidos figuran la Serenata Quiteña al Presidente de la República, así como los tradicionales pregones y festivales programados para las celebraciones de diciembre.

El Cabildo añadió que la suspensión impide la contratación de 4 372 artistas y afecta además a 7 800 trabajadores vinculados a los servicios culturales: técnicos, sonidistas, iluminadores, productores, personal de limpieza, seguridad y otros equipos operativos.

Pese a esto, la Alcaldía garantiza la celebración del festival QuitoFest, los Desfiles de la Confraternidad Norte y Sur, la Mascarada Nocturna, el Festival del Pasacalle y la sesión solemne prevista para el sábado 6 de diciembre.

En Guayaquil sucede algo similar. El Municipio denunció esta semana la paralización de 16 procesos contractuales, 14 de ellos están relacionados a la difusión de publicidad municipal en 14 radios locales.

La Alcaldía guayaquileña señaló que la suspensión de los contratos ocurrió "sin motivación técnica suficiente" y, en contraparte, aseveró que los procesos "cuentan con justificaciones técnicas, oficios de respuesta, resoluciones de inicio y otros documentos habilitantes".

El Sercop, de su lado, no ha emitido algún pronunciamiento sobre estos casos.