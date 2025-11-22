Radios de Guayaquil piden al Sercop levantar la suspensión de 14 contratos municipales

La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) Núcleo Guayas pidió este viernes 21 de noviembre al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) que levante la suspensión que pesa sobre 14 procesos contractuales iniciados por la Alcaldía de Guayaquil para la difusión de publicidad municipal en 14 radios locales.

En un oficio dirigido al titular del Sercop, José Julio Neira, el presidente de la AER, Kleber Chica, solicitó además que se le remita un informe sobre las motivaciones de la suspensión que, según el gremio, afecta de manera directa "el derecho de los ciudadanos a recibir información pública, veraz, oportuna y completa".

El Municipio de Guayaquil denunció la suspensión de los contratos el jueves. Señaló que la decisión ocurrió "sin motivación técnica suficiente" y, en contraparte, aseveró que los procesos "cuentan con justificaciones técnicas, oficios de respuesta, resoluciones de inicio y otros documentos habilitantes".

Hasta este sábado 22 de noviembre los procesos continúan suspendidos.

Las radios beneficiarias de estos contratos son Antena 3, Universal, Galaxia, Romance, Alfa, Fabu, Canela, Cristal, Diblú, La Tuya, Morena, Punto Rojo, La Otra y Unión Radio. Los montos previstos por cada contrato oscilan entre 14 994 y 49 994 dólares. Todos estos procedimientos se tramitaban bajo régimen especial.

No es la primera vez que el Sercop suspende contratos del Municipio de Guayaquil. A inicios de septiembre se detuvieron los procesos para organizar la sesión solemne por los 205 años de Independencia de Guayaquil y el evento Reina de Guayaquil.

En aquel momento, el Sercop argumentó que faltaban documentos para validar el trámite. Sin embargo, Tahíz Panus, directora de Turismo y Eventos Especiales, sostuvo que detrás de esa paralización había motivaciones políticas por parte del Gobierno Nacional.

Cuando finalmente se levantó la suspensión, la fecha de la conmemoración ya había pasado. En cambio, el proceso para la elección de la Reina de Guayaquil sí se retomó y la ceremonia se realizó el sábado 15 de noviembre, aunque la coronación debía ocurrir antes de las fiestas de independencia.