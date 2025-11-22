Radios de Guayaquil piden al Sercop levantar la suspensión de 14 contratos municipales

La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (<b>AER</b>) Núcleo Guayas pidió este viernes 21 de noviembre al Servicio Nacional de Contratación Pública (<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/sercop-bloqueo-contratos-reino-guayaquil-sesion-solemne-MA10106486 target=_blank>Sercop</a></b>) que levante la suspensión que pesa sobre 14<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/suspension-contratos-guayaquil-sercop-KB10449407 target=_blank></a></b> <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/reina-guayaquil-ceremonia-samanes-HH10425534 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>