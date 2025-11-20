Sercop suspende 16 contratos del Municipio de Guayaquil; 14 eran para publicidad radial

El Municipio de Guayaquil denunció este jueves 20 de noviembre que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendió 16 procesos contractuales "sin motivación técnica suficiente". Catorce de estos procedimientos estaban destinados a la difusión de publicidad municipal en varias radios.

En un comunicado, el Cabildo aseguró que los procesos "cuentan con justificaciones técnicas, oficios de respuesta, resoluciones de inicio y otros documentos habilitantes". Según la Alcaldía, con la medida del Sercop no solo se interrumpen campañas institucionales, sino también "el derecho de más de tres millones de guayaquileños a estar informados".

Las radios beneficiarias de estos contratos son Antena 3, Universal, Galaxia, Romance, Alfa, Fabu, Canela, Cristal, Diblú, La Tuya, Morena, Punto Rojo, La Otra y Unión Radio. Los montos previstos por cada contrato oscilan entre 14 994 y 49 994 dólares.

Los otros dos procesos suspendidos corresponden a la organización y producción de activaciones culturales del proyecto "Cultura en Movimiento", valorado en 67 636 dólares, y a la contratación de servicios de presencia de marca del Municipio de Guayaquil en la Feria Internacional del Libro 2025, por USD 143 961.

Todos estos procedimientos se tramitaban bajo régimen especial.

No es la primera vez que el Sercop suspende contratos del Municipio. A inicios de septiembre se detuvieron los procesos para organizar la sesión solemne por los 205 años de Independencia de Guayaquil y el evento Reina de Guayaquil.

En aquel momento, el Sercop argumentó que faltaban documentos para validar el trámite. Sin embargo, Tahíz Panus, directora de Turismo y Eventos Especiales, sostuvo que detrás de esa paralización había motivaciones políticas por parte del Gobierno Nacional.

Cuando finalmente se levantó la suspensión, la fecha de la conmemoración ya había pasado. En cambio, el proceso para la elección de la Reina de Guayaquil sí se retomó y la ceremonia se realizó el sábado 15 de noviembre, aunque la coronación debía ocurrir antes de las fiestas de independencia.