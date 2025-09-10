La Prefectura del Guayas falla a favor del Municipio de Guayaquil sobre los pasos elevados en Ceibos

La Prefectura del Guayas falló a favor del Municipio de Guayaquil sobre el proyecto para construir dos pasos elevados en la Avenida del Bombero, en el norte de la ciudad. Con esta decisión, la Alcaldía retomará la ejecución de la obra, la misma que fue suspendida en julio por decisión del entonces Ministerio del Ambiente (hoy Ministerio de Energía y Ambiente).

En su cuenta en X, la prefecta Marcela Aguiñaga destacó que se había ratificado el permiso ambiental al Cabildo porteño. "Se levanta la suspensión de la obra y se archiva el proceso", señaló.

De su lado, el alcalde Aquiles Álvarez celebró la decisión, pero lamentó el tiempo perdido. "Saludamos la objetividad de la Prefectura: aquí no hay luchas personales, el único ganador es Guayaquil y su gente".