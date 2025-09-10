Guayaquil
10 sep 2025 , 11:25

La Prefectura del Guayas falla a favor del Municipio de Guayaquil sobre los pasos elevados en Ceibos

La Alcaldía de Guayaquil retomará la construcción de dos pasos elevados en la Avenida del Bombero.

   
  • La Prefectura del Guayas falla a favor del Municipio de Guayaquil sobre los pasos elevados en Ceibos
    La construcción de los pasos elevados en la Avenida del Bombero inició el 1 de julio. ( API )
La Prefectura del Guayas falló a favor del Municipio de Guayaquil sobre el proyecto para construir dos pasos elevados en la Avenida del Bombero, en el norte de la ciudad. Con esta decisión, la Alcaldía retomará la ejecución de la obra, la misma que fue suspendida en julio por decisión del entonces Ministerio del Ambiente (hoy Ministerio de Energía y Ambiente).

En su cuenta en X, la prefecta Marcela Aguiñaga destacó que se había ratificado el permiso ambiental al Cabildo porteño. "Se levanta la suspensión de la obra y se archiva el proceso", señaló.

De su lado, el alcalde Aquiles Álvarez celebró la decisión, pero lamentó el tiempo perdido. "Saludamos la objetividad de la Prefectura: aquí no hay luchas personales, el único ganador es Guayaquil y su gente".

El 11 de julio, apenas 10 días después del inicio de los trabajos, el Gobierno Nacional instruyó a la Prefectura —que ostenta la competencia ambiental en Guayaquil— suspender la construcción de los pasos elevados. Ambiente argumentó que debía revisarse el permiso ambiental que le fue entregado al Municipio.

La obra había arrancado en medio de la oposición de residentes de Los Ceibos y otras urbanizaciones cercanas, así como de organizaciones sociales y ambientalistas. Estos sectores cuestionaron si la edificación de los pasos elevados resolverá realmente el congestionamiento que ya existía en la Avenida del Bombero antes de la intervención.

Este caso extendió la brecha entre el alcalde y la prefecta, quienes llegaron a sus cargos por la misma organización política, la Revolución Ciudadana. Este miércoles, tras las resolución, el alcalde escribió junto a una foto con la prefecta: "¡Qué viva el amor! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayas!".

La construcción de los pasos elevados sobre la Avenida del Bombero costará USD 15,4 millones y se financia con un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Se tiene previsto que la obra concluya en febrero de 2027.

