Marcela Aguiñaga: "Se les olvidó que cuando algunos negaron al presidente Correa, yo lo defendí"

La prefecta del Guayas reafirmó que sigue siendo militante de la Revolución Ciudadana. Aseguró que eso la faculta a expresar sus desacuerdos con la actual dirigencia.

   
    Marcela Aguiñaga ha sido asambleísta, ministra del Ambiente y prefecta del Guayas.( Prefectura del Guayas )
Abdón Rodríguez
La prefecta del Guayas y expresidenta del movimiento político Revolución Ciudadana (RC), Marcela Aguiñaga, reafirmó este miércoles 13 de agosto que sigue siendo militante de esa organización. Sostuvo que esa condición le da el derecho de expresar sus desacuerdos con la actual dirigencia, encabezada por la excandidata presidencial Luisa González.

"Yo tengo derecho a opinar respecto a lo que siento hoy en mi movimiento", subrayó en una entrevista radial.

Y agregó: "Se les olvidó que cuando algunos huyeron, yo me quedé; que cuando algunos negaron al presidente Rafael Correa, yo lo defendí". Aguiñaga se refirió al exmandatario como su amigo y compañero.

La prefecta espera que en los próximos meses se convoque a la convención nacional de la RC para transparentar el número real de militantes y renovar a las autoridades del movimiento.

Reiteró que se plantea constantemente si debe abandonar la organización política. "Creo que el movimiento pasa por un momento complejo", subrayó.

La funcionaria recordó que ha militado en el correísmo desde 2007. En su trayectoria ha sido asambleísta, ministra del Ambiente y prefecta del Guayas, siempre bajo el auspicio del grupo político liderado por Correa, primero como Alianza País y, desde 2021, como Revolución Ciudadana.

Aguiñaga presidió la RC entre agosto de 2021 y octubre de 2023.

