Al ser abordada por Televistazo, Aguiñaga dijo que coincide con lo dicho por Correa: "Si vamos a ser un partido como el de siempre, mejor es desaparecer", expresó.

Correa respondió a la publicación de Ecuavisa sobre esa declaración y puso en X: "... O seguir con los que entienden el momento histórico, sin ambiciones, vanidades ni tibiezas".

Esta semana también hubo un encontrón con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez por la construcción del viaducto en el sector de Los Ceibos.

Aguiñaga dijo que la autoridad del Puerto Principal ha tomado una postura inconveniente para la ciudad y la provincia.

"Es cierto que no voy a ceder y soy enfática en decirlo a chantajes emocionales ni inmadureces de nadie, y peor aún presiones institucionales (...) creo fácticamente que el Municipio no se está defendiendo en derecho. Ataca, desinforma, no presenta las pruebas" comentó.

La Revolución Ciudadana no tardó en tomar partido. En un comunicado sin firma, la organización expresó su absoluto respaldo al Alcalde de Guayaquil, sin mencionar a la Prefecta del Guayas, pero rechazando la intervención del Ministerio de Ambiente en la obra.

Meses antes, en mayo, tras la expulsión de Sergio Peña, Marcela Aguiñaga, mostró su preocupación por lo que ocurre a la interna de la RC. "El movimiento que construimos con compromiso y esperanza, que fue la primera fuerza política del país, hoy se diluye entre egos e imposiciones", escribió en X.

Lea también: Crisis en el correísmo: la carta que remitieron las autoridades locales de la RC, ¿carece de autocrítica?