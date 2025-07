Una comisión de la Asamblea convoca a Aquiles Álvarez para abordar la polémica del paso elevado de Los Ceibos

Tatiana Coronel, vicealcaldesa de Guayaquil, publicó un mensaje similar. " El órgano fiscalizador de los Gads (gobierno autónomos descentralizados) son los concejos municipales . No tienen permitido ni leer al parecer", dijo.

Así consta en la agenda parlamentaria publicada por la Asamblea Nacional en redes sociales. Esta obra fue paralizada por disposición del Ministerio de Ambiente, al sostener que no tiene el permiso ambiental adecuado .

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, ha sostenido en anteriores ocasiones que la disposición del Ministerio del Ambiente no tiene sustento, al acusar que en su informe no muestra algún impacto ambiental.

Desde el Municipio de Guayaquil respondieron que otras infraestructuras similares, como los pasos elevados en la Av. de Las Américas y Juan Tanca Marengo, fueron construidas sin licencia ambiental, solo con un certificado.

Por ello, acusó a Marcela Aguiñaga de violar la Constitución porque inició un proceso administrativo sancionatorio. De acuerdo a Álvarez, la prefecta del Guayas podía rechazar ese procedimiento ante la falta de una justificación válida.

El tema fue nuevamente abordado por el alcalde de Guayaquil en su enlace radial este miércoles 30 de julio.

"A mí sí me da pena que la Prefectura de Guayas que tiene que colaborar para el desarrollo de de Guayaquil en obras, que nos dio el registro ambiental, ahora a dedo nos lo quiten", dijo.

Aguiñaga reaccionó a sus declaraciones y manifestó que la Prefectura no ha revocado ningún permiso y que están cumpliendo con el debido proceso como corresponde. "El Ministerio del Ambiente, como ente rector de la política pública ambiental, pone las reglas del juego. No porque yo quiera, sino porque así lo establece la ley. Esto no va de bandos, ni de simpatías", explicó.

"Basta de distorsionar la verdad. Basta del trolerío", agregó Aguiñaga. La autoridad provincial explicó que la suspensión es temporal y que el Municipio podrá ejercer su derecho a la defensa y presentar pruebas.