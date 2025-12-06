Quito
Quito: Turista australiano es rescatado por los bomberos luego de caer en el Rucu Pichincha

El turista australiano de 36 años sufrió una caída mientras recorría el sector conocido como la Cueva del Oso, en el Rucu Pichincha

   
    Momento del rescate de un turista australiano tras sufrir una caída en el Rucu Pichincha.( Cuerpo de Bomberos de Quito )
La mañana de este sábado 6 de diciembre, un equipo especializado en rescate en alta montaña del Cuerpo de bomberos de Quito, atendió una emergencia en el sector conocido como la Cueva del Oso, en el Rucu Pichincha. De acuerdo con información de los bomberos, un ciudadano australiano de 36 años sufrió una caída mientras recorría la zona, lo que le provocó una fractura en el antebrazo izquierdo.

Tras recibir la alerta, los rescatistas se trasladaron hasta el lugar y brindaron atención prehospitalaria al turista. Debido a las condiciones del terreno, fue necesario realizar un descenso controlado para trasladarlo de manera segura hasta una ambulancia ubicada en el sector del Teleférico, donde el ciudadano continuó recibiendo valoración y asistencia médica.

El equipo de rescate destacó que la oportuna respuesta fue posible gracias a la experiencia y la preparación técnica del personal especializado en operaciones de montaña.

Las autoridades recuerdan a los turistas y excursionistas la importancia de tomar precauciones al visitar zonas de altura, utilizar equipo adecuado y mantenerse atentos a las condiciones del camino. En caso de emergencia, recomiendan comunicarse inmediatamente al 911.

