Quito
05 dic 2025 , 06:58

Quito se expande a las periferias y valles

Es la capital de los ecuatorianos, una urbe que se ha extendido longitudinalmente a lo largo de la historia y que continúa expandiéndose. Este desarrollo se concentra principalmente en las zonas periféricas y en los valles

   
Fuente:
Televistazo
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Quito pasó de ser una ciudad longitudinal, con orientación norte-sur y sur-norte, marcada por el Pichincha, a convertirse en una ciudad de ciudades, incorporando principalmente los valles de Machachi, Los Chillos, Cumbayá y también la zona conocida como la Mitad del Mundo.

LEA: Cinco centros de rehabilitación clandestinos con 133 personas retenidas, clausurados

Conocoto, Tumbaco y Calderón se han consolidado como los principales motores de crecimiento inmobiliario y urbano en los últimos cinco años. Las cifras de permisos de construcción emitidos muestran que la mayor actividad inmobiliaria se concentró en Conocoto, con 2 400 permisos; le sigue Tumbaco, con 2 359; y luego Calderón, con 2 110.

La población joven de la ciudad se traslada hacia los valles. Esta migración no representa solo un cambio de ubicación, sino también una transformación en el perfil de quienes se mudan. Las cifras confirman que la población que se dirige a los valles de Cumbayá y Tumbaco está compuesta principalmente por familias y jóvenes.

Quote

"Jóvenes empresarios y jóvenes con influencia en el ámbito tecnológico están generando cambios significativos en la ciudad, lo que a su vez ha producido grandes vacíos urbanos, como es el caso de la avenida 10 de agosto y la zona de La Mariscal." Fernando Carrion, Urbanista.

Solanda y San Bartolo superan los 170 habitantes por hectárea. Mientras la nueva construcción florece en los valles, el sur de Quito mantiene su histórica saturación poblacional, parroquias como Solanda y San Bartolo continúan siendo las más habitadas.

LEA: Una chiva se volcó en la avenida Naciones Unidas y dejó seis heridos

Quitumbe es un ejemplo de crecimiento explosivo: en diez años, entre 2015 y 2025, pasó de 74 habitantes por hectárea a 114, reflejando una urbanización sin precedentes.

La población de Quito ha tenido un envejecimiento

El cambio más profundo es el envejecimiento poblacional en toda la urbe. Entre 2015 y 2025, el número de adultos mayores se incrementó en un 24 %.

Quote

"Se observa un cambio en el perfil demográfico de la ciudad. En general, Quito ha registrado una disminución en el número de nacimientos por mujer. Actualmente, la tasa es de 1,8 hijos por mujer, lo que evidencia que la población ya no se reproduce al ritmo necesario para su reemplazo." Fernando Carrillo, Urbanista.

El crecimiento de Quito plantea desafíos urgentes en movilidad, planificación territorial, seguridad y gestión municipal, frente a las necesidades de la capital y su acelerado desarrollo, dado que su expansión no se detiene.

LEA: Así es la propuesta del Concejo de Quito para cobrar la tasa de basura en planilla de agua

Temas
Quito
Fiestas de Quito
Población
urbanismo
expansión
territorio
decrecimiento poblacional
Valles de Quito
Fernando Carrillo
Quito
Noticias
Recomendadas